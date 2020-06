Serie A, oggi assemblea decisiva: algoritmo e diritti tv i temi principali

Oggi sarà un giorno decisivo per il futuro della stagione di Serie A 2019-2020: tra i temi principale in particolare il discorso algoritmi e play-off/out, senza dimenticare la questione diritti TV.

GIORNATA DECISIVA – Oggi alle 17:30 sarà convocata, in videoconferenza, l’Assemblea di Lega di Serie A. Diverse le tematiche principali all’ordine del giorno, che saranno poi dibattute in sede di Consiglio Federale il prossimo 8 giugno: dalla questione algoritmo che, in caso di nuovo stop, sembrerebbe trovare consensi più dell’opzione play-off /play-out. Le società di Serie A inevitabilmente faranno anche il punto sul decreto ingiuntivo a Sky e sulle dilazioni da ricevere dagli altri broadcaster (Dazn e Img).