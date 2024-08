Serie A, nuova partnership con Iliad. I dettagli dell’accordo

La Serie A accompagna l’inizio del nuovo campionato nella stagione 2024-2025 con l’annuncio di una partnership con Iliad. Il comunicato ufficiale.

COMUNICATO – Lega Serie A e iliad annunciano una nuova e innovativa partnership. Il prestigioso brand di telecomunicazioni diventerà Innovation & Technology Partner di Lega Serie A. iliad sarà presente in ogni momento televisivo in cui la tecnologia sarà protagonista, come presenting partner del Virtual Assistant Referee (VAR) e della Goal Line Technology. Il centro tecnologico della Lega Serie A a Lissone sarà co-branded iliad e assumerà la denominazione di iliad International Broadcast Centre. Ogni mese inoltre, attraverso una votazione sui canali digital di Lega Serie A, verrà individuato il miglior gol, al quale sarà assegnato il titolo di Goal Of The Month presented by iliad.

LA COMPAGNIA – Iliad è l’operatore che sei anni fa ha rivoluzionato il mercato di telefonia mobile in Italia con offerte che combinano qualità e trasparenza. Dal suo ingresso nel mercato italiano l’azienda ha registrato una crescita ininterrotta. Ha conquistato la fiducia di milioni di utenti e ampliato la propria offerta al segmento della fibra ottica e delle soluzioni mobile per il business. Iliad ha investito oltre 4,5 miliardi nello sviluppo di una rete proprietaria di ultima generazione per servire in maniera capillare l’intero Paese. L’impegno per l’innovazione tecnologica si riflette anche nella scelta di proporre solo connessioni in fibra al 100%. Inoltre, iliad è l’unico operatore in Italia con un’offerta fibra con router Wi-Fi 7 per garantire agli utenti le migliori prestazioni di navigazione. Il successo dell’operatore si basa su valori chiari: offerte trasparenti, accessibili, con zero costi nascosti e rimodulazioni, e con il prezzo che si sottoscrive che non cambia mai, per sempre.