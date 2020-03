Serie A non oltre metÃ  luglio, complicazione Europei – SM

Serie A non oltre metà luglio, complicazione Europei – SM

Le possibilità di poter concludere il campionato entro il 30 giugno sono ormai praticamente nulle, si punta a concludere non oltre il 15 luglio considerando che l’Europeo dell’estate 2021 costringerà a comprimere il calendario del prossimo campionato

Ancora non si sa quando si potrà riprendere il campionato fermo a causa dell’emergenza Coronavirus, ma sembra ormai impossibile poterlo concludere entro il 30 giugno. Per poter rispettare tale data bisognerebbe infatti riniziare a inizio maggio, ipotesi sempre più improbabile, per questo secondo “Sport Mediaset” è stato posto come limite massimo quello di concludere entro il 15 luglio considerando anche che bisogna fare molto bene i conti per il prossimo campionato. La Serie A 2020/21 infatti dovrà iniziare non oltre la metà di agosto per poterla concludere in tempo per la disputa degli Europei, previsti in origine per la prossima estate ma rinviati all’estate 2021 sempre a causa dell’emergenza pandemia.