Lega Serie A, non c'è intesa con Sky: segnale oscurato il 12 luglio?

Secondo il “Corriere dello Sport”, la Lega Serie A potrebbe optare per un oscuramento del segnale, sulla piattaforma “Sky Sport”, a 6 giornate dalla fine. Ecco il motivo. La battaglia legale tra le due parti va avanti senza cedimenti, per ora

FRIZIONI – Il campionato di Serie A viaggia spedito verso la sua naturale conclusione. Un risultato auspicato da tutte le componenti in gioco, ma resta ancora una questione da sistemare al più presto: la faida tra Lega Serie A e Sky per il pagamento dell’ultima rata sospesa dei diritti televisivi. DAZN e IMG si sono invece impegnate a saldare entro sabato la prima metà dell’ultima tranche.

IPOTESI SHOCK – In ballo restano 131 milioni di euro che Sky, secondo la Lega Serie A, deve sborsare. La Lega, però, non ha inviato altre lettere di sollecitazione in via Santa Giulia e “attende la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Milano“, sottolinea il “Corriere dello Sport. Come riporta il quotidiano romano, i tempi della giustizia dovrebbe protrarsi lungo le prossime due settimane. Ecco perché converrebbe trovare un accordo fra le due parti, cosa che al momento sembra piuttosto complicata. Il punto è che Sky continua a chiedere uno sconto su quei 131 milioni. La Lega non vuole saperne anche in virtù del trattamento riservato alle altre due emittenti. Ed ecco che, per dare una scossa alla situazione, i vertici della massima serie potrebbero optare per un oscuramento forzato del segnale in data 12 luglio, a 6 giornate dalla fine, quando cioé la percentuale di partite concesse a Sky (7 gare su 10 per ogni turno) sarà uguale alla percentuale di gare finora pagate (83%).

ORARI E DIALOGO – Si tratta di un’ipotesi molto drastica, per cui servirebbe un parere favorevole da tutti i club di Serie A. Una mossa simile darebbe a Sky l’opportunità di ribaltare l’azione legale, generando una sorta di circolo vizioso. Effetto a catena che può essere evitato solo impostando un dialogo da cui far scaturire un accordo concreto. Per la verità, le parti stanno già ragionando sull’orario delle partite (non convince quella delle 21.45, troppo tardi). Ma secondo il “Corriere dello Sport” “la prospettiva di non vedere 7 delle 10 sfide degli ultimi 6 turni è concreta“, in questo stato di cose.

