Serie A, niente accordo sugli stipendi: ora uno scenario favorito

La Serie A oggi ha tenuto un’Assemblea di Lega, che non ha portato a grossi sviluppi. Il tema degli stipendi, che questa settimana doveva essere trattato, è naufragato sul mancato accordo: adesso, come riporta Sky Sport, si va verso le scelte singole.

NULLA DI FATTO – La Serie A non trova l’accordo sugli stipendi. L’Assemblea di Lega di oggi (vedi articolo) non ha fornito grossi aggiornamenti, sia sul lato del calendario sia sul lato delle misure con i calciatori. Secondo quanto riporta Alessandro Alciato, giornalista di Sky Sport, le venti società si sono date appuntamento alla prossima settimana, ma ancora senza certezze. La linea comune, che nell’ultima settimana sembrava la soluzione, non è arrivata: rischia di essere un problema insormontabile, a causa delle diverse differenze di vedute. In questo caso i club di Serie A andrebbero a trattativa autonoma coi giocatori, come già ha fatto la Juventus. Si parla anche di sospensione degli stipendi, da marzo sino a fine emergenza: anche qua nessuna intesa, la FIGC potrebbe però spostare al 30 giugno la data ultima in cui dimostrare di aver pagato quelli di marzo, aprile e maggio. La Lega Serie A, dunque, è ancora lontana dall’essere unita, nel pieno della crisi da Coronavirus.