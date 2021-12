Serie A, niente 3-0 a tavolino per Udinese-Salernitana: la decisione

Niente 3-0 a tavolino per Udinese-Salernitana. La partita della diciannovesima giornata di Serie A, non disputata martedì, rimane ancora in attesa di giudizio.

LA SCELTA – Dal comunicato del Giudice Sportivo sulla diciannovesima giornata di Serie A l’esito di Udinese-Salernitana rimane sub iudice. In linea teorica si sarebbe dovuti andare al 3-0 a tavolino, con un punto di penalizzazione per la Salernitana. La mancata presentazione dei campani a Udine, però, è dovuta al blocco da parte dell’ATS, per via di alcuni positivi peraltro aumentati in giornata (vedi articolo). Si va quindi verso il rinvio a data da destinarsi della partita, come era successo nella scorsa stagione per il caso analogo di Lazio-Torino.