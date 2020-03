Serie A, nervi tesi in riunione. Agnelli risponde a Lotito: “Fai il virologo?”

Ieri durante la riunione della Lega Serie A si è parlato inevitabilmente del futuro della Serie A 2019/2020 – al momento interrotta per l’emergenza Coronavirus (Covid-19) -. Secondo quanto riportato da “TuttoSport”, il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, avrebbe tirato una bordata a Claudio Lotito, presidente della Lazio.

NERVI TESI – Riunione di Lega Serie A interrotta, e caratterizzata da alcuni momenti di tensione. Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese, Andrea Agnelli si è schierato nuovamente contro il presidente della Lazio, Claudio Lotito (intenzionato a riprendere il campionato a luglio). Dura bordata dal presidente del club bianconero: «Pensi si possa giocare a breve? Perché, fai il virologo nella vita?», avrebbe chiesto a Lotito. Poi l’intervento di Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria a “Radio Radio”: «Qui parlano tutti, ma il problema è: quando ripartirà questa roba? No, non lo sa nessuno, tutti parliamo ma nessuno sa niente: C’è gente che muore! So che Lotito mi odierà ma per me finisce così, con queste posizioni» (QUI le sue dichiarazioni).

Fonte: TuttoSport.