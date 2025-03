Serie A, nel posticipo di oggi la Lazio cerca il quarto posto

Lazio-Udinese è l’ultimo posticipo della ventottesima giornata di Serie A. I biancocelesti cercano una vittoria che darebbe il quarto posto in classifica e il conseguente sorpasso alla Juventus, demolita ieri 0-4 dall’Atalanta dopo due settimane in cui non si era parlato di altro che di possibile rimonta primo posto dei bianconeri.

SERIE A 2024-2025 – 28ª GIORNATA

Lazio-Udinese lunedì 10 marzo ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN

Cagliari-Genoa 1-1 18′ Viola, 47′ Cornet (G)

Como-Venezia 1-1 49′ Ikoné, 95′ rig. Gytkjaer (V)

Parma-Torino 2-2 19′ Elmas, 60′, 82′ Pellegrino (P), 72′ Adams

Lecce-Milan 2-3 7′, 59′ Krstovic (L), 68′ aut. Gallo, 73′ rig., 81′ Pulisic

Inter-Monza 3-2 32′ Birindelli, 44′ Keita Baldé (M), 45′ +1 Arnautovic, 64′ Calhanoglu, 77′ aut. Kyriakopoulos

Verona-Bologna 1-2 40′ Odgaard, 78′ Cambiaghi, 80′ Mosquera (V)

Napoli-Fiorentina 2-1 26′ Lukaku, 60′ Raspadori, 66′ Gudmundsson (F)

Empoli-Roma 0-1 1′ Soulé

Juventus-Atalanta 0-4 29′ rig. Retegui, 46′ de Roon, 66′ Zappacosta, 77′ Lookman

Per ogni blocco di partite in contemporanea sarà possibile seguire Zona Serie A Enilive in streaming su DAZN.

CLASSIFICA SERIE A

Inter 61

Napoli 60

Atalanta 58

Juventus 52

Lazio 50 *

Bologna 50

Roma 46

Fiorentina 45

Milan 44

Udinese 39 *

Torino 35

Genoa 32

Como 29

Cagliari 26

Verona 26

Lecce 25

Parma 24

Empoli 22

Venezia 19

Monza 14

* una partita in meno