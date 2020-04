Serie A, neanche mezzo campionato a norma sui “nuovi” ritiri

La Serie A prova a ripartire dopo l’emergenza Coronavirus. Oggi si è tenuta la riunione della Commissione medica della FIGC (vedi articolo) e, fra le varie cose, si è parlato dei ritiri in caso di riinizio del campionato. Sky Sport fa sapere che, a oggi, neanche metà sarebbero a norma.

TUTTO ANCORA FERMO – La Serie A cerca di portare a termine il campionato, ma dovrà cambiare le modalità viste le indicazioni della Commissione medica. Sky Sport, in un servizio di Alessandro Alciato, fa sapere che al momento solo nove squadre su venti potrebbero all’interno del proprio centro di allenamento. Nel caso in cui si riprenda bisognerà tenere calciatori e staff quasi rinchiusi, per evitare contagi. Servirà, dunque, riservare degli alberghi per le undici squadre non a norma e trasformarli a qualcosa di simile a dei fortini. Lo stesso discorso riguarda anche gli arbitri, visto che Coverciano è a disposizione della Protezione Civile. Quando arriverà l’OK alla ripresa degli allenamenti i club di Serie A dovranno adattarsi anche in questo caso.