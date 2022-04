La Serie A si dà al Metaverso: Milan-Fiorentina pioniere del nuovo progetto

La Serie A diventa la prima lega calcistica a trasmettere una partita sul Metaverso. Connubio sempre più persistente tra calcio e tecnologia. Milan-Fiorentina inaugurerà il progetto

METAVERSO − “Lega Serie A annuncia un nuovo ed entusiasmante traguardo, diventando la prima lega calcistica a trasmettere una partita sul metaverso. In occasione di Milan-Fiorentina, esclusivamente nell’area MENA (Medio Oriente e Nord Africa), sarà possibile assistere alla gara all’interno della stanza di Lega Serie A presente nel metaverso di The Nemesis. Tutto questo grazie a TIM e alla collaborazione con ConsenSys e The Nemesis. Lega Serie A si presenta come pioniere di questa fase storica in cui le innovazioni tecnologiche aprono la strada a rivoluzionarie possibilità di trasmissione, che permettono di raggiungere e coinvolgere sempre più giovani tifosi in tutto il mondo. Milan e Fiorentina saranno così le prime due formazioni ad affrontarsi in un match sul metaverso, dove gli utenti potranno inoltre interagire con le diverse funzionalità presenti nella stanza durante la partita”.