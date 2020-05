Serie A, martedÃ¬ le date: si inizia con Inter-Sampdoria? – SM

Serie A, martedì le date: si inizia con Inter-Sampdoria? – SM

Serie A verso la ripartenza. I prossimi giorni saranno fondamentali, ma già si ipotizzano date: possibile ripartire con il recupero di Inter-Sampdoria

La Serie A, spinta anche dalle decisioni di Liga e Premier League, fa passi avanti verso la ripartenza. Secondo “Sport Mediaset” bisogna ancora compiere dei passi nella prossima settimana, ma già si hanno in mente delle date. Martedì l’Assemblea di Lega Serie A dovrebbe stabilire le date per l’eventuale ripartenza del campionato. L’ultimo decreto del Governo vieta le manifestazioni sportive fino a domenica 14 giugno, ma si spera in una deroga per poter sfruttare anche quel fine settimana e guadagnare una settimana per poter allontanare l’ipotesi play-off, che sarà comunque al vaglio e sempre disponibile come piano B. Si potrebbe iniziare anche mercoledì 17 con i recuperi della venticinquesima giornata di Serie A, tra cui Inter-Sampdoria che potrebbe quindi essere il nuovo punto di partenza del calcio italiano dopo l’incubo coronavirus.