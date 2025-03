Serie A e lotta scudetto: in caso di spareggio sarà sempre Inter-Napoli! Ecco perché

La corsa scudetto entra sempre più nel vivo e, con il campionato che si avvicina alla fase decisiva, iniziano a prendere piede le ipotesi su un possibile arrivo a pari punti tra le squadre in lotta per il titolo.

REGOLA SPAREGGIO – Dopo la vittoria dell’Inter sull’Atalanta, la squadra di Simone Inzaghi si è portata a +3 sul Napoli, ma Antonio Conte spera ancora di riuscire almeno nell’aggancio. In caso di arrivo in parità, lo scudetto si assegnerebbe attraverso uno spareggio secco. Secondo il regolamento, in caso di due squadre appaiate in vetta alla classifica al termine delle 38 giornate, il titolo si deciderebbe con un unico spareggio da giocare sul campo della squadra che ha il miglior bilancio negli scontri diretti.

IL CAMPO – Inter e Napoli hanno pareggiato entrambe le sfide stagionali per 1-1, rendendo impossibile stabilire un vantaggio reciproco. A questo punto, per decidere la sede dello spareggio, si passerebbe alla differenza reti generale del campionato, dove l’Inter al momento vanta un netto vantaggio (+38 contro il +22 del Napoli). Se anche questo parametro dovesse risultare uguale, si guarderebbe al numero di gol segnati: in questo caso, i nerazzurri di Inzaghi dominano con 65 reti contro le 45 della squadra di Conte. La squadra con i migliori numeri avrebbe il diritto di giocare in casa.

Scudetto Serie A, cosa accadrebbe con tre squadre a pari punti?

UGUALE – L’ipotesi di un arrivo a pari punti tra Inter, Napoli e Atalanta, invece, non porterebbe a un triangolare per il titolo. La classifica avulsa – che considera solo i punti ottenuti negli scontri diretti tra le squadre coinvolte – qualificherebbe le prime due formazioni a un unico spareggio. In questo scenario, l’Inter sarebbe comunque qualificata grazie ai 7 punti ottenuti contro Napoli e Atalanta (due pareggi con i partenopei e due vittorie con la Dea), mentre il Napoli chiuderebbe con 5 punti e l’Atalanta con soli 3.