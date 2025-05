Serie A, il Milan è out! La situazione nella lotta all’Europa

Sì è chiusa la 37ª giornata di Serie A, con alcune indicazioni ormai sicure a una giornata dalla fine riguardo alla corsa alle competizioni europee.

VERDETTI – Ad una giornata dalla fine del campionato di Serie A 2024/2025, arrivano le prime conferme riguardo alla corsa alla Champions League, Europa League e Conference League. Tante le partite che interessavano questa corsa, con un solo posto a disposizione per l’accesso alla prossima Champions League. Battaglia ferrata anche per la qualificazione in Europa League, con il Bologna che va considerato già qualificato vista la vittoria della Coppa Italia. Il Milan, con la sconfitta all’Olimpico contro la Roma, dice addio aritmeticamente alla corsa europea. I giallorossi invece, rilanciano e si giocano l’ultimo posto in Champions con la Juventus che oggi ha vinto contro l’Udinese. Stessa cosa per la Lazio che con il 2-2 di San Siro resta a galla ma deve sperare in una doppia sconfitta di chi gli sta davanti. Vince la Fiorentina 3-2 sul Bologna, con la corsa a Europa League e Conference League che si deciderà negli ultimi 90’.

Serie A, 38ª giornata che sarà decisiva

PROSSIMO TURNO – Nell’ultima giornata di Serie A, Juventus leggermente avvantaggiata grazie alla trasferta contro il Venezia. La Lazio invece ospita il Lecce che si gioca ancora la salvezza, mentre la Roma di Ranieri giocherà l’ultima dell’anno in casa del Torino. La Fiorentina di Palladino sfiderà l’Udinese nell’ultima giornata dell’anno, con il Bologna che ospiterà il Genoa già salvo.