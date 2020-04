Serie A, nuova conference call con le altre leghe: una volontà comune

La Serie A, nel martedì appena concluso, ha avuto una nuova conference call con le altre principali leghe. I rappresentanti del massimo campionato italiano, assieme a Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Premier League, hanno trovato un punto comune: lo segnala Sky Sport.

TUTTI IN CAMPO – La Serie A e gli altri principali campionati europei vogliono finire la stagione 2019-2020, quando sarà sicuro farlo. La priorità è quella di completare i tornei, e anche nell’ultimo confronto questo punto è venuto fuori. Sky Sport riporta che le leghe di Francia, Germania, Inghilterra, Italia e Spagna hanno tenuto un nuovo aggiornamento della situazione, senza pensare a interrompere in anticipo. C’è da battere il Coronavirus, prima di tutto, e per questo proprio la Serie A sta stilando il protocollo (vedi articolo). L’obiettivo, comune, è rimettere in piedi il campionato quando si potrà.