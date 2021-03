Serie A, per Lazio-Torino no 3-0 a tavolino:...

Serie A, per Lazio-Torino no 3-0 a tavolino: la scelta del Giudice Sportivo

(Foto pallone Nike Flight Hi-Vis da LegaSerieA.it)

Lazio-Torino della venticinquesima giornata di Serie A non riceve il 3-0 a tavolino. Il Giudice Sportivo ha semplicemente messo sub iudice la partita, dopo che non si è disputata martedì per la mancata presentazione dei granata.

NESSUNA DECISIONE – Il Giudice Sportivo lascia sub iudice Lazio-Torino. La partita che apriva il turno infrasettimanale di Serie A non si è giocata martedì alle 18.30, perché i granata non si sono presentati a Roma. L’ASL, come noto, ha mantenuto in isolamento domiciliare la squadra di Davide Nicola, per i tanti contagi. Si pensava, almeno inizialmente, a un 3-0 a tavolino (con penalizzazione di un punto per il Torino, come da regolamento) e al successivo ricorso, da accogliere visto il precedente di Juventus-Napoli, invece ora la situazione è diversa. Presumibile, a questo punto, che si vada verso il rinvio a data da destinarsi.