Serie A: Lazio e Napoli sulle barricate, ipotesi per le Coppe – SM

Condividi questo articolo

Lazio e Napoli stanno ancora sulle barricate per riprendere gli allenamenti e il campionato il prima possibile nonostante l’emergenza Coronavirus sembri essere lontana dalla conclusione. Intanto spuntano le prime ipotesi in caso di annullamento definitivo del campionato

Secondo “Sport Mediaset” non si placano le liti all’interno del calcio italiano, attualmente fermo per l’emergenza Coronavirus in atto. Sulle barricate ci sono sempre loro, Lazio e Napoli con i presidenti Lotito e De Laurentiis che spingono per riprendere il prima possibile gli allenamenti e le competizioni prendendo il 3 aprile, data della scadenza delle prime restrizioni imposte dal governo, come data per la ripresa. I due club attaccano Inter e Juventus che hanno concesso ai loro giocatori stranieri di tornare dalle famiglie all’estero accusandoli di avere interesse nel non concludere il campionato continuando così uno stucchevole gioco che, incurante della crisi e delle sofferenze degli italiani, continua da settimane. Intanto l’ipotesi di non riuscire a portare a termine la stagione si fa sempre più consistente e si presenta il problema di come garantire le partecipanti alle prossime Coppe Europee. Si può prendere l’attuale classifica, considerare il ranking Uefa o ricopiare lo schema della scorsa stagione, soluzioni che in ogni caso solleverebbero polemiche.