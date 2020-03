Serie A, Lazio e Napoli si arrendono: niente allenamenti anticipati – SM

Condividi questo articolo

Anche gli ultimi ribelli in Serie A hanno alzato bandiera bianca: Lazio e Napoli non riprenderanno gli allenamenti in anticipo rispetto alle altre squadre

Secondo “Sport Mediaset” anche Lazio e Napoli ormai si sono rassegnate. Lotito e De Laurentiis erano determinati a riprendere gli allenamenti in netto anticipo rispetto alle altre squadre, attirandosi le critiche delle altre squadre e il biasimo dell’opinione pubblica alle prese con l’emergenza Coronavirus. Nell’Assemblea straordinaria della Lega Serie A di domani saranno trattati più che altro temi come il taglio degli stipendi ma ormai c’è unità nel mantenere la data del 4 aprile come ipotesi per la ripresa degli allenamenti.