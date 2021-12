Serie A, l’Atalanta trionfa a Verona e aggancia l’Inter al secondo posto!

La diciassettesima giornata di Serie A, dopo il lunch match tra Torino e Bologna (vedi report), è proseguita alle ore 15.00 con Verona-Atalanta. Di seguito il risultato finale della sfida

VITTORIA E AGGANCIO – La diciassettesima giornata di Serie A ha proposto alle ore 15.00 Verona-Atalanta. La squadra di Gian Piero Gasperini, reduce dall’eliminazione in Champions League, va in svantaggio al 22′ sul difficile campo del Verona di Igor Tudor che trova l’1-0 con Simeone. La Dea reagisce e al 37′ trova il gol del pari con Miranchuk. La prima frazione di gioco si chiude dunque sull’1-1. Nel secondo tempo l’Atalanta trova il colpo vincente grazie alla rete messa a segno da Koopmeiners, viziata da una deviazione. Il Verona sfiora il pari ancora con Simeone ma dopo 3′ di recupero la sfida si chiude sull’1-2 per l’Atalanta di Gasperini che sale così a quota 37 punti agganciando momentaneamente l’Inter, impegnata stasera con il Cagliari (vedi probabili formazioni).