Serie A, la squadra della settimana: un giocatore dell’Inter presente

(Foto pallone Nike Flight Hi-Vis da LegaSerieA.it)

Serie A, nella squadra della settimana della nona giornata di campionato pubblicata dal sito “WhoScored.com” è presente un giocatore dell’Inter, che ha fatto la differenza nella sfida contro il Bologna.

TOP UNDICI – Serie A, il sito “whoscored.com” ha pubblicato la squadra della settimana per la nona giornata del campionato disputata nell’ultimo fine settimana. Presente un giocatore dell’Inter: Alexis Sanchez. L’attaccante cileno fa da collante tra centrocampo e attacco mettendo in mostra tutta la sua qualità a servizio della squadra. Accende il gioco dei nerazzurri e dopo in un occasione in particolare recupera un pallone decisivo a centrocampo lanciando in porta Romelu Lukaku che però fallisce l’occasione. Fa discutere invece l’assenza di Achraf Hakimi, esterno dell’Inter autore di una straordinaria doppietta.