Serie A, la quarantena resta un problema politico: palla al governo – GdS

Serie A, la quarantena resta un problema politico: palla al governo

Nuovo polverone sul tema caldo della quarantena di squadra. Il Comitato tecnico-scientifico del governo ha rimesso in discussione la possibilità di allentare le misure restrittive. Per farlo, serve un nuovo decreto legge. Nel frattempo la Serie A si prepara a ripartire, con i soliti dubbi

COMPLICAZIONI – Non sarà una doccia gelata per la Serie A, ma è un bagno di realtà. Un intoppo procedurale da risolvere in fretta. Ieri il comitato tecnico-scientifico del governo, che aveva già aperto alla quarantena “soft”, ha spedito un verbale al governo che cambia ancora una volta lo scenario di questa faticosa ripartenza. Da un lato, ha fornito un ‘sì’ di carattere medico alla proposta della FIGC di modifica alla quarantena obbligatoria per tutti nel caso in cui venga trovato un positivo (la possibilità di scendere in campo sarebbe garantita dal tampone all’intero team nel giorno stesso del match con esito in 4 ore). Ma dall’altro ha chiarito come sia necessario un cambiamento della legge in vigore per percorrere definitivamente questa strada.

TEMPI STRETTI – FIGC e Lega Serie A si sono inseguiti con dichiarazioni sparse. Sullo sfondo si è pure intravisto un giallo tutto interno all’esecutivo e sciolto solo in serata. La mossa del Cts era stata, infatti, considerata come un sostanziale via libera dalla FIGC con la sponda del ministro della salute Roberto Speranza, ma il suo collega dello Sport Vincenzo Spadafora ha battuto sulla necessità di un nuovo passaggio legislativo per risolvere il problema (QUI le sue parole). Di certo, il tempo stringe: il 20 torna la Serie A e il caso di un positivo nel Venezia rischia di mettere in stand by la Serie B.

SPIRAGLI – A monte dell’ennesima giornata convulsa resta comunque l’intervento del Cts sulla proposta FIGC. In caso di un contagio, ritiro per tutti con garanzia di potersi allenare e giocare. Gli scienziati l’hanno considerata “ricevibile dal punto di vista squisitamente medico scientifico, in virtù dell’attuale evoluzione epidemica favorevole“. Anche per questo FIGC e Lega Serie A, ottenuto il via libera del ministero della Salute sull’applicabilità del protocollo, avevano pubblicato una lettera per ringraziare il Cts e il solo Speranza. Ma sia Spadafora che Gravina hanno rimesso il problema su binari politici, ben diversi rispetto al tono di quel comunicato.

E ADESSO? – La palla ora torna tra i piedi del governo, che cercherà in tempi rapidi di trovare un ombrello giuridico per consentire al nuovo protocollo modificato di trovare attuazione. Ma se la quarantena soft non è in discussione, restano comunque alcune domande dopo questo inatteso stop and go. Cosa succederà alla prima giornata di Serie A se venisse trovato un nuovo positivo prima dell’ok al nuovo Decreto legge? E come dovrà comportarsi il Venezia atteso sabato a Pordenone? Tutto è ora sul tavolo dei tecnici di Palazzo Chigi.

