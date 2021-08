Serie A, la classifica dell’anno solare 2021. Inter in testa

Sabato 21 comincia ufficialmente la Serie A 2021/2022. L’Inter affronterà questo campionato da campione d’Italia in carica. L’anno scorso i nerazzurri chiusero in testa con 91 punti totali, 58 dei quali arrivati solo nel 2021. Ecco la classifica dell’anno solare in corso con l’Inter, ovviamente, in testa.

CLASSIFICA 2021 – Come detto l’Inter comincerà questa nuova Serie A con lo scudetto cucito sul petto (vedi articolo). La classifica dell’anno scorso ha visto i nerazzurri chiudere davanti a tutti con 91 punti conquistati dalla banda di Antonio Conte. La seconda classificata, il Milan, ha chiuso a 79 punti a -12 dall’Inter campione. Un cammino unico dunque dovuto anche a un 2021 stratosferico con ben 58 punti conquistati in 24 gare disputate. L’Inter, nell’anno solare in corso, guida questa speciale classifica con una gara in meno rispetto alle altre squadre. Dietro all’Inter troviamo l’Atalanta con 56 punti conquistati mentre al terzo posto si piazza la Juventus con 54. Il Napoli, fuori dalla Champions League a causa del pari all’ultima giornata con il Verona, si ferma a 52 seguita poi dalla Lazio e dal Milan rispettivamente a 47 e 45 punti. L’Inter dunque ha la possibilità di proseguire questo cammino straordinario del 2021 con il dovere di difendere lo scudetto conquistato. Per farlo serve che l’Inter inizi bene subito contro il Genoa sabato pomeriggio (vedi articolo).

