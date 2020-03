Serie A, ipotesi sospensione stipendi di marzo dei calciatori – Sky

Alessandro Alciato, intervenuto su “Sky Sport 24”, ha parlato dell’assemblea di Lega avvenuta oggi. I presidenti di Serie A, allineandosi con i provvedimenti presi in tutta Europa, hanno fatto emergere la volontà di sospendere gli stipendi dei calciatori per il mese di marzo.

SOSPENSIONE – Alessandro Alciato, in collegamento su “Sky Sport”, fornisce gli ultimi aggiornamenti sull’assemblea di Lega tenutasi quest’oggi: «Dall’assemblea della Lega Calcio è emersa la volontà di sospendere gli stipendi dei calciatori di Serie A a marzo. Il presidente Dal Pino è stato mandato a parlare con Gabriele Gravina, presidente della FIGC e Damiano Tommasi, presidente dell’AIC. Un po’ come succede nel resto di Europa la Serie A vorrebbe sospendere gli stipendi. Non si è parlata di una data in cui i calciatori potrebbero tornare ad allenarsi. Anche se Claudio Lotito vorrebbe che i suoi calciatori tornassero a lavorare al più presto. Si è parlato inoltre di andare oltre il termine ultimo stabilito al 30 Giugno. Ipotesi peggiore, catastrofica, che la stagione non possa ripartire. Lì si chiederebbe l’intervento del Governo, perché le perdite potrebbero aggirarsi sui 700-800 milioni di euro».