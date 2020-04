Serie A, Inter fra le otto squadre (più una) pronte alla ripresa: la lista

La Serie A, nel mercoledì appena trascorso, ha proseguito il piano di ripresa con il protocollo dato dalla FIGC (vedi articolo). Fra le squadre che sarebbero già pronte ora per tornare ad allenarsi, come annuncia Sky Sport 24, c’è anche l’Inter.

METÀ PRONTA – L’Inter è fra le otto squadre (più una) pronte a riprendere gli allenamenti in Serie A. Come fa sapere Sky Sport i nerazzurri rientrano nell’elenco di società che, in caso di riapertura dal 4 maggio, sarebbero già pronte con le strutture attuali. Le altre sono la Juventus, la Lazio, l’Atalanta, la Roma, il Napoli, il Milan e il Sassuolo. In aggiunta c’è il Parma, che ha il centro sportivo di Collecchio a norma (secondo il protocollo stilato in giornata dalla Commissione medico scientifica della FIGC) ma da integrare per il pernottamento. Ora si attende l’OK del Governo, che renda realtà le linee guida ipotizzate in federazione, poi si procederà con i restanti passi. Non è ancora fatta (tutto dipende dalla diffusione del Coronavirus), la speranza è che l’emergenza passi a breve e si possa pensare nuovamente al calcio. La Serie A inizia a intravedere la ripresa, e l’Inter potrebbe non essere lontana dal rientro ad Appiano Gentile.