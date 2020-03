Serie A, Inter-Sampdoria senza data! Coppa Italia? Clamorosa ipotesi – Rep

L’Inter di Conte giocherà la sfida contro la Juventus domenica sera a Torino, ma a porte chiuse. Dopo la decisione del Governo (QUI il decreto), manca solo l’ufficialità della Lega Serie A sulle date

IPOTESI – “Sono due le partite dell’Inter che al momento non hanno un posto in calendario: la gara di campionato con la Sampdoria e la semifinale di ritorno di Coppa Italia al San Paolo con il Napoli. Per la prima partita, la soluzione possibile (per così definirla) sembra una soltanto: che l’Inter esca dalla Europa League. La Lega di Serie A al momento non è stata in grado di individuare date alternative. Quanto alla Coppa Italia un’ipotesi (per ora solo teorica) è che il torneo si concluda in agosto, prima dell’inizio del campionato, con le semifinali disputate a maggio e la finale dopo gli Europei, sempre se si giocheranno. Questa soluzione creerebbe non pochi problemi: le squadre, trasformate dal mercato, in agosto non sarebbero di fatto piú le stesse che hanno giocato il resto del torneo”.

Fonte: Franco Vanni – Repubblica.it