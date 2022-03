Serie A, iniziative di promozione per la pace: le parole di Casini

Nella sua prima assemblea da Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini si è definito soddisfatto per il raggiungimento di un accordo con i club volto a promuovere la pace e dare sostegno a chi è in difficoltà.

INIZIATIVE – Come si legge dal verbale dell’Assemblea di Lega Serie A, tutti i club hanno accolto la proposta del nuovo Presidente Lorenzo Casini di impegnare la lega in promozione della pace e a dare sostegno a chi è in difficoltà. Lo stesso Presidente ha commentato in questo modo: «La lega rafforzerà ancora di più il suo impegno. Lavoreremo su tre linee d’azione: campagne di sensibilizzazione, donazioni e raccolta fondi, progetti specifici di accoglienza. Il tutto d’intesa con le autorità competenti e le organizzazioni umanitarie».