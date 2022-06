Serie A, niente indice di liquidità: il comunicato ufficiale del CONI

Il Collegio di Garanzia del CONI ha accettato il ricorso della Lega Serie A nei confronti dell’indice di liquidità per iscriversi al campionato. Di seguito il comunicato ufficiale della sentenza.

PROVVEDIMENTO ANNULLATO – Le società di Serie A possono tirare un sospiro di sollievo. Come comunicato dal CONI è stata annullata la verifica del possesso del requisito dell’indice di liquidità per iscriversi al prossimo campionato. Questa la sentenza: “Il Collegio di Garanzia, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A avverso il Comunicato Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio di approvazione del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie A maschile 2022/2023, HA ANNULLATO i provvedimenti impugnati nella parte in cui si prevede che la verifica del possesso del requisito dell’indice di liquidità sia fissata in un termine antecedente alla chiusura dell’esercizio in corso“.