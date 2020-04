Serie A in difficoltÃ  economiche, Inter tra i club piÃ¹ solidi – CdS

Serie A in difficoltà economiche, Inter tra i...

Serie A in difficoltà economiche, Inter tra i club più solidi – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea l’importanza delle proprietà solide per superare le difficoltà economiche. In Serie A l’Inter è tra le migliori.

PROBLEMI ECONOMICI – L’emergenza coronavirus ha lasciato i club di Serie A in difficoltà economiche. A causa dei mancati incassi dal botteghino, ma anche per i problemi legati agli stipendi da pagare e dei diritti tv. In attesa della ripartenza dovranno intervenire con mezzi propri le proprietà dei club. Soprattutto se i pagamenti delle tv dovessero slittare nel tempo. A fare la differenza nei prossimi mesi sarà la solidità dei patron delle squadre.

LE SOCIETA’ PIU’ SOLIDE – Juventus (forte della presenza della holding Exor), Inter (nell’orbita di Suning Holding Group), così come Atalanta (legata alla famiglia Percassi), Udinese (Pozzo), Napoli (De Laurentiis), Bologna (Saputo), Cagliari (Giulini) e Lazio (gestita con attenzione da Lotito) possono resistere non senza difficoltà all’impatto dell’emergenza legata al Covid-19.