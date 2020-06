Serie A in chiaro: un dubbio per la...

Serie A in chiaro: un dubbio per la diretta gol (e non per i recuperi) – CdS

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, resta ancora il dubbio riguardo la diretta gol in chiaro: il Governo spinge in tal senso. Più facile che comunque che si parta dalla ventisettesima giornata e non dai recuperi.

DIRETTE GOL IN CHIARO – Serie A in chiaro per le dirette gol? Il ministro Vincenzo Spadafora insiste in questo senso, e non ha escluso il suo intervento per stabilire le modalità del servizio. Il dubbio al momento, secondo quanto riportato dal quotidiano romano, riguarda i match in contemporanea: senza quelli sarebbe inutile trasmettere la diretta gol e soprattutto in chiaro. Comunque vada, più facile che si parta con la ventisettesima giornata e non con i recuperi (tra questi anche Inter-Sampdoria).

Fonte: Corriere dello Sport.