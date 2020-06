Serie A in chiaro, Spadafora ottiene due partite del weekend – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea che il ministro Spadafora è riuscito ad ottenere la Serie A in chiaro nel primo weekend.

CALCIO IN CHIARO – Il calcio in chiaro è al traguardo. La fumata bianca è imminente, questione di ore. Tutto è stato definito per quanto riguarda l’anticipo dell’embargo sugli highlights. Mentre nella giornata di oggi gli uomini di Spadafora si adopereranno per stabilire gli atti normativi necessari per consentire la trasmissione delle partite in chiaro.

IL QUADRO – Come già emerso saranno visibili a tutti 2 dei 4 recuperi in calendario nel prossimo weekend. Si comincerà sabato con Verona-Cagliari che sarà diffusa da DAZN tramite il suo canale Youtube. E si proseguirà con Atalanta-Sassuolo trasmessa da TV8. Le gare verranno inserite in contenitori all’interno dei quali non ci saranno spot pubblicitari. Da un quarto d’ora prima dell’inizio a un quarto d’ora dopo il fischio finale. Proprio questo ha smosso le resistenze di Mediaset e Discovery che sono passate dalle diffide legali a un dialogo costruttivo e piena disponibilità.