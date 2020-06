Serie A in chiaro: si va verso l’accordo, ma c’Ã¨ il nodo pubblicitÃ  – GdS

Serie A in chiaro: si va verso l’accordo, ma c’è il nodo pubblicità – GdS

La “Gazzetta dello Sport” riporta che si va verso la trasmissione in chiaro di due partire di Serie A per la prima giornata.

PARTITE IN CHIARO – Anche il calcio della Serie A, come quello della Coppa nazionale, ripartirà visibile a tutti. Oggi dovrebbero essere sciolte le ultime riserve: la strada è tracciata. Un sentiero che si ferma alla prima giornata post ripresa e che difficilmente proseguirà oltre. Sabato 20 alle 21.45 sarà possibile seguire Verona-Cagliari sul canale youtube di Dazn, che non dispone di altre reti in chiaro. Il giorno successivo Atalanta-Sassuolo (19.30 ) potrà essere vista su Tv8, canale in chiaro di Sky.

ACCORDO IN VISTA – L’intesa è a un passo e le parti confermano. Prima il Ministro dello Sport Spadafora alla Rai: «Siamo a buon punto, ho avuto disponibilità da tutti i soggetti. Se avessi avuto solo quella di Sky e non degli altri ci sarebbero stati problemi. Questa cosa se si fa lo si fa grazie alla consapevolezza di tutti, Sky, Rai, Mediaset, Dazn, di offrire un servizio importante in questo momento storico ai cittadini. E’ giusto che tutti possano farlo e nessuno paghi i danni di questa operazione». Poi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A.

NODO PUBBLICITA’ – Mediaset e Discovery avevano avanzato dubbi sulla fattibilità giuridica dell’operazione: i diritti in chiaro non sono mai entrati in un bando d’asta. Uno degli accorgimenti necessari sarà quello di vietare la messa in onda di messaggi pubblicitari durante la partita, ma anche un quarto d’ora prima e dopo. Una delle ragioni per cui Mediaset aveva coinvolto l’AGCM, autorità garante della concorrenza e del mercato: un servizio pubblico – la linea della tv di Berlusconi – non può trasformarsi in strategia commerciale.