Serie A in chiaro, altro caos: Discovery diffida, Mediaset dall’Antitrust – CdS

Il “Corriere dello Sport” fa il punto della questione Serie A in chiaro. La situazione è complessa e Spadafora ha sempre meno tempo.

STRADA COMPLESSA – Nuovi ostacoli sul percorso che può portare a vedere in chiaro partite di Serie A. Il ministro Spadafora però non perde la speranza trovando un accordo complesso, senza ricorrere a un decreto. La strada però è in salita e i giorni iniziano a scarseggiare.

MOSSE LEGALI – Dopo la diffida di Mediaset ieri alla Lega e al ministero dello sport è arrivata anche quella di Discovery. Era attesa. Il contenuto è circa lo stesso: anche Discovery vuole trasmettere in chiaro le gare oppire chiederà con un provvedimento d’urgenza lo stop all’evento che Sky potrebbe trasmettere su TV8. In più c’è stato l’esposto Mediaset all’antitrust per segnalare la possibilità di una condotta discriminatoria. Vuole che sia data a tutti i broadcaster la possibilità di trasmettere in chiaro le partite di A attraverso un bando oppure che ne venga scelta solo una, ma non abbia la possibilità di inserire pubblicità.

MOSSA AL MINISTRO – De Siervo ad della Lega riprenderà in mano la pratica oggi, ma mettere tutti d’accordo in così poco tempo non è semplice. Manca una settimana. Spadafora potrebbe autorizzare la trasmissione di un paio di match con un decreto ad hoc. Che lo obbligherebbe a stabilire un indennizzo che si dice possa ammontare a 3 milioni a gara. Ma non vorrebbe arrivare a tanto.