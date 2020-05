Serie A in attesa: niente via agli allenamenti senza certezze – Sky

La Serie A è in attesa del nuovo protocollo per cominciare gli allenamenti di gruppo che in teoria, prima della “ribellione” al protocollo, sarebbero dovuti iniziare oggi. Il punto di Alessandro Alciato per Sky Sport

MOMENTO DELL’ATTESA – Dopo la ribellione ai protocolli la Serie A resta in attesa: «E’ il momento dell’attesa. C’è il nuovo protocollo per la ripresa degli allenamenti collettivi che ieri è stato perfezionato dalla Lega Serie A, mandato a Gravina che poi l’ha girato a Spadafora. Manca l’ok del Comitato tecnico scientifico e probabilmente questo via libera non arriverà oggi, il giorno giusto potrebbe essere domani, ma è sempre giusto usare il condizionale visto a cosa ci hanno abituato gli ultimi mesi. Le novità riguardano le gestioni di un’eventuale positività, il calciatore andrebbe in isolamento, le squadre andrebbero in ritiro continuando gli allenamenti e restando sotto osservazione. Non vengono indicate distanze da mantenere durante gli allenamenti. Gli allenatori e gli staff dovrebbero mantenere le distanze e le mascherine, ma i calciatori potrebbero allenarsi normalmente. Non sono più previsti ritiri a parte i casi di positività. La frequenza degli esami è stata aumentata, manca l’ok definitivo del comitato. Fino a quel momento la grande maggioranza delle squadre non darà il via».