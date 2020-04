Serie A, il tempo corre. Playoff ultima carta per finire il campionato – GdS

Condividi questo articolo

Una volta stabilito il ritorno in campo per quanto riguarda gli allenamenti, la Serie A dovrà studiare un modo per terminare la stagione. Il tempo corre, secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” la carta “play-off” potrebbe essere presa in considerazione.

PLAY-OFF – Con la ripresa degli allenamenti dopo il 18 maggio, la Serie A adesso dovrà studiare un modo per ripartire e cercare di concludere al meglio la stagione. Innanzi tutto sarà necessario stabilire la modalità della ripresa, considerando almeno tre settimane per la preparazione atletica dei giocatori, fermi da oltre un mese. Non si potrebbe ripartire prima del 14 giugno, per questo motivo potrebbe tornare l’idea play-off come ultima carta per cercare di terminare la stagione. Questa modalità, secondo quanto riportato dalla rosea, consentirebbe di prendere ulteriore tempo. Qualsiasi sarà la decisione inevitabilmente scontenterà qualcuno, ma bisognerà al più presto tirare una linea e prendere una decisione.

Fonte: Gazzetta dello Sport.