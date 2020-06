Serie A, il nuovo campionato degli arbitri: protocollo, proteste e VAR – GdS

“La Gazzetta dello Sport” si immerge nel protocollo previsto per i direttori di gara in Serie A. Rischi ridotti al minimo, precauzioni sanitarie e complicazioni annesse. Anche per i fischietti si preannuncia un periodo di grande stress e concentrazione

FISCHIETTI – A Coverciano si torna a respirare calcio, dopo che nei mesi più bui i cancelli avevano ospitato i pazienti meno gravi positivi al coronavirus. Non c’è la Nazionale di Roberto Mancini a calcare i campi del centro sportivo. Coverciano ha riaperto i battenti per i 21 arbitri di Serie A e i 15 di B insieme ai VAR PRO, riuniti dal 3 giugno. Ieri sono stati raggiunti dagli assistenti che resteranno in gruppo fino a giovedì. È il ritiro, l’unico, dei direttori di gara. Tutti abili e arruolati, dopo le visite di rinnovo dei certificati anticipate per l’occasione, e tutti negativi dopo l’esito dei tamponi.

PROTOCOLLO – Stadi vuoti, partite nel silenzio, procedure e protocolli. I fischietti non faranno eccezione e, sventato il maxiritiro che avrebbe amplificato il rischio stop con un solo positivo, si preparano a gestire la ripartenza della Serie A da una prospettiva particolare. Nessun raduno, come detto, prima e dopo ogni giornata. Oltre alla necessità di evitare assembramenti inutili, non ce ne sarebbe il tempo. Calendario ultrafitto (al massimo 24 ore tra la fine di una giornata e quella successiva). Probabile che le stesse designazioni vengano comunicate sulla base dei singoli giorni di gioco, con il congruo anticipo, e non per le intere giornate. La vigilia delle gare verrà trascorsa nelle rispettive case per i direttori di gara, che si sottoporrano saranno a tampone senza lasciare i comuni di residenza, con il supporto della FIGC. La negatività del test molecolare darà il via libera alla trasferta verso lo stadio designato. Viaggi su mezzi propri e individuali, riduzione al minimo dei pernottamenti e solo in strutture che possano garantire sicurezza. Per gran parte dei fischietti, ad eccezione del sardo Antonio Giua, di stanza a Olbia, dovrebbe essere possibile evitare gli spostamenti su mezzi pubblici. Gli arbitri dovranno raggiungere lo stadio un’ora e 45 minuti prima del fischio d’inizio.

TEAM – Percorsi separati e spazi delimitati per tutti. All’arbitro e ai suoi assistenti saranno indicati gli spogliatoi e da quel momento nessuno oltre a loro potrà accedervi. Fischietti e auricolari sono personali, mentre lo staff dovrà sanificare, prima di consegnarli, la ricetrasmittente collegata all’auricolare e gli orologi per la goal line technology. Risolta anche l’incognita VAR: ci sarà, con spazi ripensati. Spostato altrove il tecnico che invia le clip alle regie televisive per mostrarle in telecronaca. Aumentano gli spazi a disposizione nelle salette, che possono ospitare con maggiori distanze il VAR, l’AVAR e il tecnico video che cerca le immagini in base alle loro richieste.

IL POST PARTITA – Arbitro e assistenti avranno accesso al campo mezz’ora prima del fischio d’inizio. All’appello non sarà effettuata la verifica dei tesserini. Se le proteste erano già vietate, ora per confrontarsi con il direttore di gara si dovranno mantenere distanze di almeno 1,5 metri. Addio, sulla carta, ai capannelli minacciosi intorno all’arbitro. Nei 90 minuti della Serie A, altra novità, ecco i cinque cambi: saranno garantiti su un massimo di tre interruzioni. E dopo la partita? Niente riunioni per analizzare la giornata appena conclusa. La verifica delle direzioni ed eventuali errori avverrà a distanza ma in tempo reale grazie ad una app: Future, concessa in prova all’AIA. Consentirà a Nicola Rizzoli (designatore CAN A) di condividere con gli arbitri, subito dopo i match, le clip di ogni episodio. A distanza, come si conviene al tempo del coronavirus.

Fonte: La Gazzetta dello Sport