Serie A, 5 club hanno cambiato idea sulla ripresa. La posizione dell’Inter

In Serie A c’erano cinque società contrarie alla ripresa del campionato, ma nell’Assemblea di Lega hanno votato a favore (vedi articolo). Sportitalia svela quali sono e, di conseguenza, quale sia stata la precedente posizione dell’Inter.

CAMBIO DI SCELTA – Brescia, Sampdoria, SPAL, Torino e Udinese erano contrarie alla ripresa della Serie A. Lo rivela Sportitalia, spiegando come i club non avrebbero ricominciare nemmeno con condizioni di sicurezza tali da permetterlo. Tuttavia, nel corso dell’Assemblea di Lega, hanno votato all’unanimità per riprendere nel caso in cui sia possibile. L’Inter, di contro, era già a favore del ritorno in campo.

In serata il Brescia ha voluto precisare la sua posizione, con il seguente comunicato. “Come anticipato dal comunicato stampa della Lega Serie A, nel corso dell’assemblea tenutasi questa mattina, si è svolta una votazione che ha visto i club votare all’unanimità l’intenzione di portare a termine la stagione 2019-2020, qualora sussistano le condizioni sanitarie a tutela della salute e qualora gli organi governativi ne consentano lo svolgimento.

A nome del Presidente del Brescia Calcio, Massimo Cellino, è opportuno chiarire e sottolineare che la conditio sine qua non legata al rispetto delle norme sanitarie a tutela della salute, al netto di indicazioni e direttive che saranno intraprese dal Ministero competente, è un aspetto imprescindibile che sarà valutato con la dovuta e massima attenzione giorno per giorno.

Si precisa altresì che il club, nella figura del suo Presidente, si riserverà in ogni caso la facoltà di valutare l’evolversi delle condizioni sanitarie sul territorio bresciano e decidere di conseguenza in merito alla partecipazione ad allenamenti ed eventuali partite ufficiali da parte dei suoi tesserati”.