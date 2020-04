Serie A, idea ripresa allenamenti il 4 maggio: in campo giÃ  dal 31? – GdS

Serie A, idea ripresa allenamenti il 4 maggio: in campo già dal 31? – GdS

Oggi l’Italia è ancora un paese sotto assedio dall’emergenza Coronavirus (Covid-19), anche se la famosa curva comincia a scendere, ma è necessario continuare a fare piccoli passi verso la ripresa, per evitare di non compromettere tutti gli sforzi fatti al momento. Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, possibile che gli atleti possano cominciare ad allenarsi dal 4 maggio, aprendo le porte verso una timida ripresa.

RIPRESA ALLENAMENTI – Riprendere gli allenamenti il 4 maggio, ammesso che sia vero e soprattutto possibile, non significherebbe certo riprendere i ritmi di prima. Il riavvio sarà preceduto da una sorta di “nuova idoneità”, un secondo inizio della stagione per alzare al massimo il livello di tutela della salute. Come riportato dalla rosea: “Ci saranno dei percorsi di monitoraggio divisi fra chi è stato positivo al virus o ha accusato sintomi che possono far pensare al Covid, e gli altri con ripetuti controlli con i tamponi. Saranno utilizzati quegli esami che rivelano la presenza degli anticorpi e che si spera possono essere utilizzati in quel periodo non solo dai calciatori, ma per tutti.” Gli atleti dunque inizieranno ad allenarsi rispettando comunque le distanze interpersonali. Ritorno in campo a fine maggio? Possibile, e naturalmente a porte chiuse, ma è una prospettiva che ha ancora bisogno di conferme.