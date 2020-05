Serie A: i play off continuano a non...

Serie A: i play off continuano a non piacere, sono ultima spiaggia – SM

La Serie A è entrata nei giorni decisivi per avere delle certezze sulla ripresa. L’ipotesi dei play-off continua a essere sul banco, non piacciono a molti club, ma potrebbero essere l’unica possibilità per chiudere la stagione

Siamo entrati nei giorni decisivi per la ripresa della Serie A. Si saprà qualcosa di certo dopo l’incontro di domani tra il ministro Spadafora e i vertici del calcio, ma le squadre di Serie A continuano a essere agitate da alcune ipotesi sul tavolo, una su tutte i play-off. Secondo “Sport Mediaset” l’idea non piace a molti club, ma potrebbero diventare l’ultima spiaggia per concludere la stagione nel caso i tempi si dilatassero ulteriormente.