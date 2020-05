Serie A, guerra tra Lega e Sky sui diritti tv: l’ipotesi sulle ultime 5 partite

Continua il braccio di ferro tra Lega Serie A e “Sky” che ancora non ha saldato l’ultima rata dei diritti tv per il campionato

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da “Repubblica”, tiene ancora banco l’argomento diritti tv tra Lega Serie A e “Sky”. L’emittente televisiva, che ora avrebbe aperto alla trasmissione in chiaro una piccola diretta gol, non ha saldato ai club l’ultima rata di questa stagione. Così, nel caso in cui mantenesse la linea attuale, la Lega potrebbe dirle di no a trasmettere le ultime 5 giornate della Serie A, partite di campionato che si giocheranno a porte chiuse. In questo caso sarebbero visibili solo le gare trasmesse da “Dazn”.