Serie A, grafica virtuale divide. Allo studio idee per riempire gli spalti – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea le idee della Lega Serie A per riempire il vuoto lasciato dai tifosi sugli spalti. L’esperimento, inaugurato con la finale di Coppa Italia mercoledì sera, dovrà essere implementato e migliorato. Sono diverse le idee allo studio, ma la questione ha già diviso le folle

MARKETING SIMBOLICO – Non è passata inosservata, anche perché staccando di poco lo sguardo dall’azione sarebbe stato difficile non accorgersi dello sciame rosso (ed irrequieto) che animava gli spalti dello stadio Olimpico. La finale di Coppa Italia, mercoledì sera, ha fatto da crash-test per il pubblico virtuale. La soluzione grafica, ideata da Vizrt/Infront per Lega Serie A e Coca Cola, ha diviso gli appassionati al suo esordio. La partnership con il marchio di bibite ha consentito al calcio italiano di lanciare un messaggio diverso, rispetto a quello delle due semifinali di Coppa Italia. Lì era stato scelto di dare spazio ai medici e al silenzio: nei giorni del ritorno in campo, un tributo a chi ha passato gli ultimi 4 mesi in prima linea è sembrato necessario.

LE IPOTESI – Adesso, però, la volontà dei vertici della Lega Serie A è quella di iniettare fiducia. Il messaggio di rilancio passa anche attraverso scelte di marketing rischiose, come quella dello sciame rosso dinamico dell’Olimpico. Strategie che devono essere testate, implementate e confrontate. È un dettaglio da non sottovalutare, in vista del ritorno della Serie A. Riempire gli spalti in modo efficace amplierà l’esperienza visiva del pubblico a casa. La Liga, in tal senso, ha optato per una grafica statica, che colmasse il vuoto visivo dei seggiolini senza troppe pretese. Oltremanica si è tentato l’esperimento della “video-call” in diretta: tifosi che dal loro divano apparivano sugli spalti, collegati virtualmente e visibili anche dai calciatori. Un tentativo molto intrigante, ma difficile da concretizzare.

IL FUTURO – Ecco perché la Serie A si sta già muovendo lungo altre direttrici. Secondo il “Corriere dello Sport”, la grafica virtuale degli spalti, durante le partite, potrebbe animarsi solo durante alcuni momenti specifici delle partite: per esempio l’ingresso in campo delle squadre, l’intervallo o altre fasi scelte. L’ipotesi resta comunque in via di definizione.

Fonte: Corriere dello Sport