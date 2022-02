Serie A, Giudice Sportivo: tutti i provvedimenti, Inter stangata Milan no

Come annunciato poco fa (vedi articolo) l’Inter è stata stangata dal Giudice Sportivo, con le squalifiche di Bastoni e Inzaghi oltre alla multa per Lautaro Martinez. Al Milan, invece, poco e niente. Sono ben sedici i giocatori fermati dopo la ventiquattresima giornata di Serie A.

I PROVVEDIMENTI – Tanto lavoro per il Giudice Sportivo dopo il turno di Serie A. Dal comunicato esce fuori come l’Inter sia la squadra più tartassata: Alessandro Bastoni (unico squalificato due turni) e Simone Inzaghi fermati pur senza espulsione. Per Lautaro Martinez invece multa ma (come ovvio) nessuno sputo. Paga meno persino Nicolò Zaniolo, nonostante le frasi (impossibile non comprendere il labiale…) verso l’arbitro Rosario Abisso. Theo Hernandez invece non prende nulla in più per tutto quanto fatto durante (e dopo…) la partita: ha il minimo sindacale, salterà la Sampdoria con in più cinquemila euro di ammenda. E il Milan ha una sanzione uguale (a livello di soldi) perché i suoi tifosi hanno lanciato in campo una moneta che ha colpito uno steward, senza conseguenze lesive. Di seguito i provvedimenti integrali dopo la ventiquattresima giornata di Serie A.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI VENTIQUATTRESIMA GIORNATA

Due giornate: Alessandro Bastoni (Inter)

Una giornata: Juan Musso (Atalanta), Lorenzo De Silvestri (Bologna), Alessandro Deiola (Cagliari), Giacomo Bonaventura, Lucas Torreira (Fiorentina), Leo Ostigard (Genoa), Simone Inzaghi (Inter, allenatore), Theo Hernandez (Milan), Nicolò Zaniolo (Roma), Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca (Sassuolo), Sasa Lukic, Rolando Mandragora (Torino), Tolgay Arslan (Udinese), Pietro Ceccaroni, Tyronne Ebuehi (Venezia)

DIFFIDATI VENTIQUATTRESIMA GIORNATA

Nona ammonizione: Gianluca Mancini (Roma)

Quarta ammonizione: Davide Zappacosta (Atalanta), Alvaro Morata (Juventus), Lucas Leiva, Pedro (Lazio), Antonio Candreva (Sampdoria), Kelvin Amian, Jakub Kiwior (Spezia), Brandon Soppy (Udinese), Gianluca Busio (Venezia)