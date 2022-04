Serie A, Giudice Sportivo: due squalificati per Inter-Roma, Medel out il 27

Come anticipato stamattina (vedi articolo) Medel non riceve la sanzione minima da parte del Giudice Sportivo. L’ex Inter, ora al Bologna, salterà il recupero di Serie A coi nerazzurri di mercoledì 27 e ci sono due squalificati nella Roma per sabato.

I PROVVEDIMENTI – Era una situazione probabile e ora c’è anche la conferma: Gary Medel salterà Bologna-Inter mercoledì 27 aprile alle ore 20.15. Il cileno, espulso con la Juventus, ha preso due giornate da parte del Giudice Sportivo per aver protestato in maniera plateale verso l’arbitro Juan Luca Sacchi dopo l’ammonizione, anche con gesti inequivocabili, e toccandogli lievemente il braccio alla notifica del rosso diretto. Per Inter-Roma di sabato confermate inoltre le assenze di Nicolò Zaniolo e Daniel Fuzato (espulso dalla panchina) nei giallorossi. Da ricordare che gli squalificati di Udinese e Salernitana non giocheranno il recupero di domani (ore 18.45). Di seguito i provvedimenti integrali dopo la trentatreesima giornata di Serie A.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI TRENTATREESIMA GIORNATA

Due giornate: Gary Medel (Bologna)

Una giornata: Marko Arnautovic, Adama Soumaoro (Bologna), Matteo Lovato (Cagliari), Kalidou Koulibaly (Napoli), Daniel Fuzato, Nicolò Zaniolo (Roma), Milan Djuric, Pasquale Mazzocchi (Salernitana), Nahuel Molina (Udinese), Ridgeciano Haps, Sofian Kiyine (Venezia)

DIFFIDATI TRENTATREESIMA GIORNATA

Nona ammonizione: Filippo Bandinelli (Empoli), Bryan Cristante (Roma), Federico Ceccherini (Verona)

Quarta ammonizione: Ciro Immobile (Lazio), Simone Bastoni (Spezia), David Okereke (Venezia)