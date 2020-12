Serie A, Giudice Sportivo 9ª giornata: Morata, squalifica multipla

Condividi questo articolo

Logo Serie A Inter-News

La Serie A riprenderà sabato, ma oggi il Giudice Sportivo si è espresso sulla nona giornata. Due turni di squalifica per Alvaro Morata, unico espulso di giornata

I PROVVEDIMENTI – Nessun problema disciplinare per Inter-Bologna, la partita che chiuderà il sabato della nona giornata di Serie A. Le due formazioni non avranno né calciatori diffidati né calciatori squalificati. Il Giudice Sportivo ha fermato tre calciatori. Per Alvaro Morata arriva la squalifica per due turni, a seguito dell’espulsione rimediata al termine di Benevento-Juventus a causa di un’espressione irriguardosa nei confronti del Direttore di gara. Il calciatore spagnolo non ci sarà per le sfide contro il Torino ed il Genoa. Questi i provvedimenti integrali dopo la nona giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 9ª GIORNATA SERIE A

Due giornate: Alvaro Morata (Juventus)

Una giornata: Tolgay Arlsan (Udinese), Pasquale Schiattarella (Benevento)

DIFFIDATI 9ª GIORNATA SERIE A

Quarta ammonizione: Milan Badelj (Genoa), Federico Ceccherini (Hellas Verona), Nahuel Alvarez Estevez (Spezia), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lisandro Magallan (Crotone), Luca Marrone (Crotone), Lucas Pezzini Leiva (Lazio), Rafael Toloi (Atalanta)