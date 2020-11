Serie A, Giudice Sportivo 8ª giornata: tre squalificati, con un allenatore

La Serie A riprenderà sabato, ma oggi il Giudice Sportivo si è espresso sulla settima giornata. Sono tre gli squalificati, di cui un allenatore, fra gli espulsi nel weekend di campionato.

I PROVVEDIMENTI – Nessun problema disciplinare per Sassuolo-Inter, la partita che aprirà l’ottava giornata di campionato sabato alle ore 15. Le due formazioni non avranno né calciatori diffidati né calciatori squalificati. Il Giudice Sportivo ne ha fermati tre, tutti per un turno, e uno di questi è Claudio Ranieri: l’allenatore della Sampdoria, cacciato domenica pomeriggio nel finale del match col Bologna, riceve anche diecimila euro di multa per aver rivolto al direttore di gara espressioni irriguardose (anche reiterate all’uscita dal campo). Questi i provvedimenti integrali dopo l’ottava giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 8ª GIORNATA SERIE A

Una giornata: Mattia Perin (Genoa), Tiémoué Bakayoko (Napoli), Claudio Ranieri (Sampdoria, allenatore)

DIFFIDATI 8ª GIORNATA SERIE A

Quarta ammonizione: Morten Thorsby (Sampdoria), Tolgay Arslan (Udinese)