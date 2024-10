Serie A, Giudice Sportivo 8ª giornata: Douglas Luiz graziato! C’è Inzaghi

Il Giudice Sportivo ha dato i provvedimenti riguardo l’ultima giornata di campionato. L’ottava giornata di Serie A vede l’Inter uscire indenne a livello di squalifiche, così come Douglas Luiz che nonostante il colpo alle spalle di Patric in Juventus-Lazio, non è stato squalificato con la prova TV.

I PROVVEDIMENTI – Come da previsione, Douglas Luiz non è stato squalificato dal Giudice Sportivo nonostante la prova TV del colpo ai danni di Patric, in Juventus-Lazio. Per questo motivo il centrocampista brasiliano sarà presente in Inter-Juventus in programma domenica, per la nona giornata di Serie A. Nessun provvedimento per l’Inter o i suoi calciatori. Ammonito per la prima volta Nicolò Barella, Matteo Darmian e Joaquin Correa. Terza sanzione, invece, per mister Simone Inzaghi.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI OTTAVA GIORNATA

Una giornata: Antonino Gallo (Lecce), Tijjani Reijnders (Milan), Alessio Romagnoli (Lazio), Ondej Duda (Verona).