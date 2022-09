Serie A, Giudice Sportivo 6ª giornata: dell’Inter il primo diffidato stagionale

In Serie A cominciano a esserci i diffidati e, in ordine cronologico, ad arrivare per primo a quattro ammonizioni è proprio un giocatore dell’Inter. Sono ben undici gli squalificati al termine della sesta giornata di campionato, di cui sette giocatori e quattro allenatori.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI SESTA GIORNATA

Due giornate: Marco Giampaolo (Sampdoria, allenatore)

Una giornata: Jean-Daniel Akpa Akpro (Empoli), Igor (Fiorentina), Juan Guillermo Cuadrado, Arkadiusz Milik (Juventus), Massimiliano Allegri (Juventus, allenatore), Marco Baroni (Lecce, allenatore), Rafael Leao (Milan), Luciano Spalletti (Napoli, allenatore), Federico Fazio (Salernitana), Ruan Tressoldi (Sassuolo)

DIFFIDATI SESTA GIORNATA

Quarta ammonizione: Marcelo Brozovic (Inter), Maurizio Sarri (Lazio, allenatore)