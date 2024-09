Serie A, Giudice Sportivo 5ª giornata: per 2 dell’Inter seconda sanzione

Quinta giornata di Serie A che vede l’Inter senza squalifiche particolari. Il Giudice Sportivo ha dato i provvedimenti sul turno di campionato che si è concluso ieri sera. Per un nerazzurro già due ammonizioni.

I PROVVEDIMENTI – Qualche sanzione in termini di ammonizioni per l’Inter, a differenza della volta precedente dopo la sfida con il Monza. A livello disciplinare, però, non ci saranno squalificati per Udinese-Inter in programma sabato alle ore 15. Secondo ammonizione per Kristjan Asllani così come per Simone Inzaghi, per proteste nei confronti degli ufficiali di gara. Prima invece ammonizione in questo campionato sia per Hakan Calhanoglu che per Federico Dimarco. Per l’Udinese nessun squalificato, solamente seconda ammonizione in questa Serie A per l’attaccante Lorenzo Lucca. I nerazzurri giocheranno appunto sabato per far fronte poi alla partita di Champions League contro la Stella Rossa, in programma martedì sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Oggi, invece, l’Udinese giocherà in Coppa Italia contro la Salernitana, mentre domenica ha perso all’Olimpico con la Roma. Di seguito i squalificati del prossimo turno.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI SESTA GIORNATA

Due giornate e ammenda di 5mila euro: DAWIDOWICZ Pawel Marek (Verona)

Una giornata e ammenda di 5 mila euro: GUILBERT Frederic George (Lecce)

Una giornata senza ammenda: CANCELLIERI Matteo (Parma)