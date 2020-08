Serie A, Giudice Sportivo 38ª giornata: Inter, un giocatore squalificato

La Serie A 2019-2020 si è conclusa ieri sera, oggi è arrivato l’ultimo atto sull’ormai “vecchio” campionato con i provvedimenti del Giudice Sportivo. L’Inter esce dalla partita contro l’Atalanta con uno squalificato per la prossima stagione.

I PROVVEDIMENTI – Stefan de Vrij salterà la prima partita ufficiale della Serie A 2020-2021. Il difensore dell’Inter, ammonito nel corso del primo tempo della partita contro l’Atalanta di sabato, ha ricevuto la sua quinta ammonizione in campionato: inevitabile la squalifica. Il Giudice Sportivo ha fermato altri nove calciatori più Ivan Juric, allenatore del Verona espulso ieri sera nel match perso 3-0 in casa del Genoa. Tutte le sanzioni dovranno essere scontate nella prima giornata della prossima stagione, a prescindere dal campionato di competenza. L’unica eccezione, ma è improbabile visto il calendario, è che la prima partita del 2020-2021 sia la Supercoppa Italiana (Juventus-Napoli): in questo scaso si sconterebbero lì. Questi i provvedimenti integrali dopo la trentottesima e ultima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 38ª GIORNATA SERIE A

Una giornata: Berat Djimsiti (Atalanta), Gary Medel (Bologna), Francesco Cassata, Andrea Masiello, Cristian Romero (Genoa), Stefan de Vrij (Inter), Jasmin Kurtic (Parma), Kristoffer Askildsen (Sampdoria), Federico Peluso (Sassuolo), Sofyan Amrabat (Verona), Ivan Juric (Verona, allenatore)