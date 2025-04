Serie A, Giudice Sportivo 33ª giornata (partite 19 e 20 aprile): 3 squalificati e ammenda Inter

La trentatreesima giornata di Serie A non si è ancora conclusa, con quattro partite ancora da giocare nella giornata di domani. Intanto, ci sono i provvedimenti del Giudice Sportivo in merito alle partite del 19 e 20 aprile. Tre squalificati per l’Inter.

PROVVEDIMENTI – Trentatreesima giornata anomala, visto che ancora non è finita, con le restanti quattro partite che si giocheranno nella giornata di domani. La scomparsa di Papa Francesco, infatti, ha fatto slittare di due giorni le ultime 4 gare della giornata numero 33. Domani, nel giorno di Inter-Milan, ritorno delle semifinali di Coppa Italia, si disputeranno anche quattro partite di Serie A: Parma-Juventus, Genoa-Lazio, Cagliari-Fiorentina e Torino-Udinese. Tra sabato 19 e domenica 20 (giorno di Pasqua), si sono disputate sei partite. Tra cui quella dell’Inter sul campo del Bologna, finita con la sconfitta dei nerazzurri al Renato Dall’Ara per 1-0 a causa del gol di Riccardo Orsolini. Oltre il danno la beffa per Simone Inzaghi, che in vista del prossimo incontro contro la Roma (annuncio Viminale), non avrà gli squalificati Alessandro Bastoni ed Henrikh Mkhitaryan. Non sarà in panchina invece Massimiliano Farris, espulso insieme ad italiano. Inoltre, per l’Inter è stata comminata anche un’ammenda di 3mila euro per lancio di petardi e fumogeni da parte dei propri tifosi nel “recinto di gioco”. Di seguito tutti i provvedimenti del Giudice Sportivo.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO (PARTITE 19 E 20 APRILE)

SQUALIFICATI TRENTAQUATTRESIMA GIORNATA

Una giornata: Alessandro Bastoni (Inter), Medon Berisha (Lecce), Liberato Cacace (Empoli), Nikola Krstovic (Lecce), Henrikh Mkhitaryan (Inter), Maximiliano Perrone (Como), Massimiliano Farris (secondo allenatore Inter), Vincenzo Italiano (allenatore Bologna)

DIFFIDATI TRENTAQUATTRESIMA GIORNATA

Edoardo Goldaniga (Como), Yannick Engelhardt (Como)