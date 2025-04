Serie A, Giudice Sportivo 30ª giornata: Barella squalificato! Un altro entra in diffida

Dopo la trentesima giornata di Serie A arrivano le decisione del Giudice Sportivo. L’Inter perde Nicolò Barella, oltre a Simone Inzaghi. Un altro entra in diffida.

I PROVVEDIMENTI – Trentesima giornata di campionato, conclusasi da poco, ricca di episodi da analizzare per il Giudice Sportivo. I verdetti sono stati appena emessi, e molti hanno a che fare con Inter-Udinese. Dalla sfida del di San Siro Nicolò Barella, già con sulle spalle una diffida, ne esce squalificato per un turno. Il centrocampista, dunque, non sarà disponibile per la prossima sfida contro il Parma, dove invece Kristjan Asllani partirà da diffidato dopo la quarta sanzione ricevuta. I provvedimenti di Serie A del Giudice Sportivo, inoltre, non vedono squalificati invece tra le fila del Parma. Di seguito i provvedimenti in vista del prossimo turno:

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI TRENTUNESIMA GIORNATA



Una giornata: FAZZINI Jacopo (Empoli), BARELLA Nicolo (Inter), GUENDOUZI OLIE Matteo Elias Kenzo (Lazio), GYASI Emmanuel (Empoli), JIMENEZ SANCHEZ Alejandro (Milan), SAELEMAEKERS Alexis (Roma), MARCON Sergio (collaboratore Udinese), CONTE Antonio (allenatore Napoli)

DIFFIDATI TRENTUNESIMA GIORNATA

ROBERTO CARNICER Sergi (Como), HENDERSON Liam (Empoli) ASLLANI Kristjan (Inter), FRENDRUP Morten Wetche (Genoa), IDZES Jay Noah (Venezia), LAZARO Valentino (Torino), THURAM-ULIEN Khephren (Juventus), WEAH Timothy Tarpeh (Juventus), PICCOLI Roberto (Cagliari).