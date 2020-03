Serie A, Giudice Sportivo 26ª giornata: Donati squalificato per bestemmie

Condividi questo articolo

La Serie A ha giocato soltanto quattro partite della ventiseiesima giornata, ma ci sono comunque provvedimenti del Giudice Sportivo. Uno in particolare riguarda il difensore del Lecce Donati, squalificato per bestemmie.

I PROVVEDIMENTI – Giulio Donati salterà la prossima partita di Serie A del Lecce, a prescindere da quale sia. Il difensore, ieri autore di un autogol e di una rete nella sconfitta per 2-7 contro l’Atalanta, è stato inquadrato mentre si rendeva autore di una bestemmia dopo aver infilato la propria porta al 17′. Per questo motivo il Giudice Sportivo lo ha squalificato per un turno. Come lui saltano una gara (che sia “da calendario” o un recupero) altri quattro, tre del Bologna che domenica avrebbe la Juventus (sempre che non si rinvii). Per l’Inter nessun assente negli avversari, sia che giochi contro la Juventus sia che lo faccia contro il Sassuolo. Questi i provvedimenti integrali dopo la ventiseiesima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 26ª GIORNATA SERIE A

Una giornata: Mattia Bani, Federico Santander, Jerdy Schouten (Bologna), Joao Pedro (Cagliari), Giulio Donati (Lecce)

DIFFIDATI 26ª GIORNATA SERIE A

Nona ammonizione: Luca Pellegrini (Cagliari)

Quarta ammonizione: José Luis Palomino (Atalanta), Giovanni Simeone (Cagliari), Justin Kluivert, Davide Santon (Roma), Simone Zaza (Torino)